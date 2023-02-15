За шесть часов они взяли укрепленные позиции: пленные бойцы ВСУ рассказали о встрече с ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Бойцы украинской армии, попавшие в плен к ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, рассказали, как они оказались в самой горячей точке на передовой, а также оценили действия штурмовых отрядов «музыкантов».
В плен к «вагнеровцам» попали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Береговой с позывным Турист из Харьковской области и Андрей Кругляков с позывным Круг из Днепропетровской области.
Оба они были мобилизованы, а до встречи с «музыкантами» на фронте успели провести несколько дней. Пленные отметили, что отношение к ним хорошее, их кормят и не бьют.
По словам украинских солдат, когда их забирали в ВСУ, говорили, что на передовую никто не поедет. Их обещали отправить на блокпосты для охраны порядка, чтобы не было мародерства на подконтрольной украинской армии территории.
«Мы заехали ночью, вывели нас на позиции тоже ночью, а вечером следующего дня были выбиты с позиций и попали в плен», — рассказал в беседе с журналистами украинский солдат.
Что касается выплат от государства, то их могут получить только те, кто продержится на передовой как минимум месяц. Именно они денег еще не получали, несмотря на обещания украинского командования.
Подразделение ВСУ, в котором действовали бойцы, только зашло в город после доукомплектования. До этого пару дней они дислоцировались в Дружковке в районе Краматорска, после чего отравились сразу в Бахмут, чтобы сдерживать наступление подразделений ЧВК «Вагнер».
Мужчины не смогли объяснить, в какой именно части Бахмута располагался их отряд, поскольку информацию им никакую не доводили. Единственное, что им сказали — удерживать позиции, на которые их привезли.
«Ни карты, ничего такого нам не показывали. Мы знали, что справа и слева наши, а фронт впереди. Дальше информацию никакую не доводят, потому что, видимо, рассчитывали, что вот так ситуация будет разыграна», — предположил один из пленных.
По словам украинских военных, в Бахмуте большое количество разрушений. В результате продолжительных и напряженных боев от домов в частном секторе почти ничего не осталось.
Прибывшим на передовую бойцам также не сообщили, что здесь им придется противостоять отрядам ЧВК «Вагнер», которые ведут штурм города:
«Нам не доводили, кто против нас воюет. Не успели ощутить, потому что было шесть часов боя и на этом все закончилось. Если они за шесть часов боя взяли укрепленную позицию, то это хороший показатель? И еще и при минимальных потерях».
Общая ситуация для ВСУ в Бахмуте продолжает усложняться. После потери Красной Горы на северных подступах к городу, бои идут за Парасковиевку.
Есть продвижение отрядов «вагнеровцев» в южных и юго-восточных районах города. Также бойцы ЧВК «Вагнер» накануне зашли в новый район Бахмута на юго-западе.