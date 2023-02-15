Юную петербурженку госпитализировали с ЗЧМТ после падения глыбы льда в переулке Гривцова

Уже не первый год халатность коммунальных служб Северной столицы вызывает беспокойство у горожан. Петербуржцы неоднократно призывали администрацию во главе с Александром Бегловым исправить ситуацию с некачественной уборкой улиц. Однако Смольный демонстрирует полное равнодушие, ставя под угрозу жизни людей, которые вынуждены передвигаться по обледенелым дорогам.