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Юную петербурженку госпитализировали с ЗЧМТ после падения глыбы льда в переулке Гривцова

Происшествия
Юную петербурженку госпитализировали с ЗЧМТ после падения глыбы льда в переулке Гривцова

Жительница Петербурга серьезно пострадала из-за упавшей с дома глыбы льда. Сосуля рухнула прямо на голову 19-летней девушки. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел в переулке Гривцова. Только на следующий день гражданка обратилась за медицинской помощью, после чего ее госпитализировали. Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб.

Уже не первый год халатность коммунальных служб Северной столицы вызывает беспокойство у горожан. Петербуржцы неоднократно призывали администрацию во главе с Александром Бегловым исправить ситуацию с некачественной уборкой улиц. Однако Смольный демонстрирует полное равнодушие, ставя под угрозу жизни людей, которые вынуждены передвигаться по обледенелым дорогам.
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