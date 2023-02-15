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Резников не сомневается, что в конце концов Украина получит западные истребители

Армия
Резников не сомневается, что в конце концов Украина получит западные истребители

Западные страны в конце концов снабдят Киев боевыми истребителями, даже несмотря на скептическое отношение ряда государств к данной инициативе. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников, передало агентство Reuters.

Во время визита в Брюссель политик дал интервью журналистам, напомнив о предыдущих поставках вооружений в зону конфликта. По его словам, зарубежные партнеры и раньше говорили о нежелании передавать технику Украине. Однако в результате удовлетворяли просьбы киевского режима.

«Невозможное стало возможным», — подчеркнул Резников.

Он добавил, что его страна нуждается в истребителях для усиления системы противовоздушной обороны. Как указал министр, поставки новых вооружений помогут властям обезопасить гражданское население и военные объекты.

Меж тем глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак отказался передавать Украине современные истребители F-16. Республика не обладает достаточным количеством техники для этого, сообщил политик.
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