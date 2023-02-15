Резников не сомневается, что в конце концов Украина получит западные истребители

Во время визита в Брюссель политик дал интервью журналистам, напомнив о предыдущих поставках вооружений в зону конфликта. По его словам, зарубежные партнеры и раньше говорили о нежелании передавать технику Украине. Однако в результате удовлетворяли просьбы киевского режима.