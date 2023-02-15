Кризис текстильной промышленности Турции может привести к дефициту одежды в России

На этом фоне в Турции наблюдается кризис местной текстильной промышленности. К примеру, у поставщиков пряжи из Индии не получается связаться со своими клиентами, которым они продавали товары. Помимо этого, сеть Koton, которая работает и в России, уже отменила доставку за рубеж, тогда как другие бренды еще оценивают риски.