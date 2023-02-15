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Рейсы во Франкфурт перенаправили из-за неисправности кабеля

Происшествия
Рейсы во Франкфурт перенаправили из-за неисправности кабеля

Из-за сбоя системы регистрации Lufthansa служба авиадиспетчеров отменила все перелеты во Франкфурт

Произошла массовая отмена рейсов по всей Германии из-за серьезных нарушений в системе регистрации и посадки Lufthansa. По данным авиадиспетчерской службы (DFS) агентства DPA, отмена произошла из-за неисправной работы поврежденного кабеля. Все рейсы во Франкфурт были перенаправлены.

С самого утра компьютеры компании Lufthansa для регистрации пассажиров на вылет работали в исправном режиме. Причиной происшествия стало строительство железнодорожных веток во Франкфурте — экскаватор повредил сразу несколько стекловолокных кабелей концерна Deutsche Telekom.

Всех пассажиров попросили пересесть на поезда, а рейсы перенаправили в хабы Нюрберга, Кельна и Дюссельдорфа.

Последствия затронули не только Франкфурт, но и систему в Мюнхене, а также нарушили движение авиарейсов по всему миру.
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