Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз вышла в свет с новым возлюбленным

Актриса Дарья Мороз появилась на публике с новым возлюбленным. Избранник бывшей жены режиссера Константина Богомолова сопровождал ее на светском мероприятии.
Артистка посетила премьеру четвертого сезона сериала «Содержанки» в Москве. Вместе с ней на показ пришел музыкант и актер Петр Дранга. Кадры с Мороз и ее новым возлюбленным опубликовал Telegram-канал Super.ru.
Премьеру продолжения «Содержанок» устроили в необычном формате бранча. На мероприятии объявили, что четвертый сезон сериала станет последним.
Напомним, Мороз была замужем за Богомоловым с 2010 по 2018 год. После развода бывшие супруги остались в хороших отношениях. У актрисы и режиссера есть общая дочь Анна, которой исполнится 13 лет в этом году.
Богомолов после расторжения брака с Мороз женился на журналистке Ксении Собчак. Детей у режиссера и его нынешней супруги нет.