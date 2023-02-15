Военный эксперт Литовкин: наши военные могут сбивать F-16 столь же успешно, как украинские МИГи или «сушки»

Накануне в Брюсселе состоялось девятое заседание министров обороны стран НАТО в формате «Раммштайн», где не было принято ключевого решения — о передаче киевскому режиму истребителей F-16. Как сообщил ФАН военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин, такие поставки на Украину, с точки зрения Запада, просто нецелесообразны.
«Мне нечего сообщить вам», — отреагировал глава Пентагона Ллойд Остин по завершении очередного «Раммштайна» на вопрос, будут ли предоставлены Киеву истребители НАТО.
Ранее, в ходе внепланового визита в Британию, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад поскорее дать Украине «крылья свободы» — боевые самолеты. Об острой потребности в боевой авиации заявлял и украинский министр обороны Алексей Резников, говоря, что «вопрос о поставке самолетов уже близок к разрешению».
При этом встреча в Брюсселе проходила на фоне сообщений западных разведок о том, что Россия сконцентрировала возле границы с Украиной сотни боевых самолетов и вертолетов — якобы «в рамках подготовки к новому массированному наступлению». Но союзники в итоге остались глухи к просьбам Киева.
Тем не менее, после «Раммштайна» министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники будут поставлять Киеву боеприпасы — «как можно больше и быстрее». При этом, сказал он, США ожидают, что весной украинская армия начнет масштабное контрнаступление. Как известно, Украина испытывает острый дефицит боеприпасов, в первую очередь для артиллерии. Снарядов советского образца за пределами РФ производят очень мало, а скорость поставок снарядов для западных орудий на порядок отстает от того, как быстро их используют ВСУ в ходе боев.
Вечером 14 февраля Пентагон объявил о заключении госконтрактов с двумя компаниями в США на 522 миллиона долларов по производству 155-миллиметровых снарядов для ВСУ. По графику, поставки боеприпасов на Украину должны начаться уже в марте 2023-го. По словам Остина, Франция и Австралия договорились вместе наращивать производство 155-мм снарядов для украинской армии.
По словам Литовкина, в НАТО прекрасно понимают, что «победить Россию» все равно не удастся, и намерены лишь до предела затягивать украинский конфликт.
«Главный итог очередного "Раммштайна" в том, что западные страны вновь выразили свою поддержку Украине, ничего нового тут не произошло. Также натовцы продолжат массово поставлять на Украину оружие, особенно боеприпасы, которые у Киева уже подходят к концу. Да, Киеву не дали самолеты, но это тоже вполне объяснимо. Чтобы начать поставлять истребители F-16, мало предоставить сами самолеты и обучить украинских летчиков летать на них. Для этого также необходимо подготовить аэродромы, со всей полагающейся для этого инфраструктурой. Это — огромная работа, которую невозможно сделать даже за полгода. Кроме того, это стоит колоссальных денег», — указал Литовкин.
Кроме того, поставки боевых истребителей НАТО для Киева подразумевают целый ряд дополнительных условий, указал эксперт.
«Истребители F-16, о которых так просит президент Зеленский, нуждаются в специальном техобслуживании после каждого вылета. А значит, странам НАТО нужно обучить еще и технический персонал, поставить топливо, комплектующие и много чего еще. Кроме того, далеко не все истребители, стоящие на вооружении НАТО, подходят Украине на данном этапе. Так, большинство из них не могут летать на низких высотах, чтобы избежать поражения российскими ПВО. А значит, уже при первом вылете они попадут в зону риска», — отметил аналитик.
Это значит, продолжил Литовкин, что натовские истребители вряд ли вообще будут поставлены на саму Украину.
«Например, с санкции НАТО они могут делать боевые вылеты на линию фронта с территории Польши или Румынии. В этих странах есть вся необходимая база для их обслуживания. Но даже в этом случае летать на F-16 будут не украинские пилоты, ими будут управлять пилоты стран альянса — поляки, румыны, американцы и т. д. При этом сбивать их наши войска будут с не меньшим успехом, чем сегодня они сбивают украинские МиГи или «сушки», — считает Литовкин.
Он напомнил, что украинцы надеются, что натовская авиация будет действовать в координации с основными западными танками, целыми оперативно-тактическими группами и т. д.
«Я думаю, что все это — пустые надежды. По прогнозам экспертов, задействование натовской авиации в конфликте может начаться не ранее, чем через полгода-год. Непонятно, что за это время вообще может случиться с Украиной, и останется ли она вообще на карте. Тема о том, что "на встрече в Брюсселе Запад вновь гонит Украину в атаку", тоже не нова. В конце концов, НАТО ведет войну с Россией, ежедневно жертвуя жизнями тысяч украинцев. Задача альянса не в том, чтобы победить нашу страну на поле боя, а в том, чтобы разорить Россию, затянув боевые действия на максимальный срок», — отметил аналитик.
Поэтому, считает военный эксперт, НАТО будет продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву так долго, как только возможно.
«Они "продолжат кормить собаку так, чтобы она не сдохла, но громко лаяла". Оказание помощи такого уровня, чтобы Украина могла превзойти Россию в вооружениях, Западу просто не нужно. Там прекрасно знают, что ядерные державы не проигрывают конфликтов. В конце концов, они даже Северную Корею победить не в состоянии. Какой смысл тогда говорить о какой-то там "победе над Россией"?» — заключил военный эксперт.
Также аналитик напомнил — некоторые страны, вроде Польши и Словакии, имеющие истребители МиГ-29 советского образца, высказывали готовность передать их Украине. Но они настаивают, что «это решение должно быть коллегиальным», чего на данный момент нет.
Ранее в ходе встречи в Брюсселе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей «сейчас не находится в центре внимания».