Военный эксперт Литовкин: наши военные могут сбивать F-16 столь же успешно, как украинские МИГи или «сушки»

Тем не менее, после «Раммштайна» министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники будут поставлять Киеву боеприпасы — «как можно больше и быстрее». При этом, сказал он, США ожидают, что весной украинская армия начнет масштабное контрнаступление. Как известно, Украина испытывает острый дефицит боеприпасов, в первую очередь для артиллерии. Снарядов советского образца за пределами РФ производят очень мало, а скорость поставок снарядов для западных орудий на порядок отстает от того, как быстро их используют ВСУ в ходе боев.