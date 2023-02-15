Двое 18-летних юношей пойдут под суд за серию лжеминирований в российских городах

Красноярские правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении двух 18-летних подростков. Они будут отвечать перед законом за лжеминирование, на их счету несколько эпизодов, рассказали в региональном СУ СКР.
На момент совершения преступлений фигуранты учились в школе. Заказ на противозаконные действия они получили в декабре позапрошлого года. От них требовалась дестабилизировать работу органов власти и соцучреждений.
Обвиняемые разослали по электронной почти сообщения о якобы заложенных бомбах в организациях на территории Иваново, Красноярска, Тольятти и Тюмени.