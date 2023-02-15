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Двое 18-летних юношей пойдут под суд за серию лжеминирований в российских городах

Происшествия
Двое 18-летних юношей пойдут под суд за серию лжеминирований в российских городах

Красноярские правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении двух 18-летних подростков. Они будут отвечать перед законом за лжеминирование, на их счету несколько эпизодов, рассказали в региональном СУ СКР.

На момент совершения преступлений фигуранты учились в школе. Заказ на противозаконные действия они получили в декабре позапрошлого года. От них требовалась дестабилизировать работу органов власти и соцучреждений.

Обвиняемые разослали по электронной почти сообщения о якобы заложенных бомбах в организациях на территории Иваново, Красноярска, Тольятти и Тюмени.
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