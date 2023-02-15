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Арестович высказался против дискриминации русского языка на Украине

Политика
Арестович высказался против дискриминации русского языка на Украине

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал противников русского языка на Украине и назвал их людьми с «психическими отклонениями».

Он подчеркнул, что заявления некоторых людей об агрессивном отношении русского языка к украинцам объясняется неспособностью устанавливать причинно-следственные связи. Арестович подчеркнул, что отсутствие такой способности свидетельствует о наличии душевного расстройства у человека.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что украинские университеты должны запретить студентам и преподавателям использовать русский язык в стенах учебных заведений, а руководство Киево-Могилянской академии воплотило эту идею в жизнь.

Все тот же Арестович выступал с критикой учебного заведения и заявил, что запрет русского языка в стенах ВУЗа является нарушением конституции Украины и международного права
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