Арестович высказался против дискриминации русского языка на Украине

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал противников русского языка на Украине и назвал их людьми с «психическими отклонениями».
Он подчеркнул, что заявления некоторых людей об агрессивном отношении русского языка к украинцам объясняется неспособностью устанавливать причинно-следственные связи. Арестович подчеркнул, что отсутствие такой способности свидетельствует о наличии душевного расстройства у человека.
Все тот же Арестович выступал с критикой учебного заведения и заявил, что запрет русского языка в стенах ВУЗа является нарушением конституции Украины и международного права