Арестович высказался против дискриминации русского языка на Украине

Он подчеркнул, что заявления некоторых людей об агрессивном отношении русского языка к украинцам объясняется неспособностью устанавливать причинно-следственные связи. Арестович подчеркнул, что отсутствие такой способности свидетельствует о наличии душевного расстройства у человека.