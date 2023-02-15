Россиянам объяснили, на что может указывать преждевременная седина

Нейрофиброматоз, при котором рядом с нервными клетками человека образуются опухоли, также может быть причиной появления преждевременной седины. Еще одни виновники последнего — гипертиреоз или гипотиреоз на гормональном уровне, при которых организм начинает вырабатывать меньше меланина. Россиян также предупредили, что лишиться родного цвета волос можно и при гнездной алопеции, когда иммунная система атакует волосяные луковицы.