Россиянам объяснили, на что может указывать преждевременная седина

Появление седых волос в молодом возрасте может указывать на целый ряд заболеваний, от дефицита витаминов до аутоиммунных недугов.
Волосы становятся седыми из-за потери пигментных клеток. Последнее может происходить из-за нехватки витамина B12, а также веществ, которые содержатся в рыбе, молоке и мясе, передает издание The Sun.
Нейрофиброматоз, при котором рядом с нервными клетками человека образуются опухоли, также может быть причиной появления преждевременной седины. Еще одни виновники последнего — гипертиреоз или гипотиреоз на гормональном уровне, при которых организм начинает вырабатывать меньше меланина. Россиян также предупредили, что лишиться родного цвета волос можно и при гнездной алопеции, когда иммунная система атакует волосяные луковицы.