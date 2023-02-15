Воплощение давней мечты: зачем Киев хочет отменить общие с Россией прадники

Процесс отрицания собственной истории полным ходом идет на Украине. Пользуясь моментом, Зеленский воплощает самые радикальные идеи, о которых его предшественники могли только мечтать. Отмена общих с Россией праздников полностью укладывается в эту картину. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ФАН политолог Иван Мезюхо.
Вчера в Верховной Раде предложили отменить празднование 8 марта, Первомая и Дня победы. Праздники предложено заменить на День украинской женщины, День рождения Тараса Шевченко и День памяти и примирения, соответственно.
«Украинская власть, отменив старые праздники и продвигая новые, не стесняясь показывает свою радикальную националистическую сущность. Никто теперь не пытается усидеть на двух стульях — все четко декларирует свои радикальные воззрения и убеждения. В этом нет ничего удивительного, к этому шли давно. Владимир Зеленский просто завершает на законодательном уровне дело своих предшественников. Если бы у Ющенко были такие полномочия во время его президентства, он бы тоже отменил День победы, 8 марта и другие праздники нашего общего Советского прошлого», — рассказал эксперт.
При этом политолог отметил, что украинское руководство зачастую полностью меняет смысл в угоду политической конъюнктуре. Им вообще не важен реальный человек или контекст.
«Вообще удивительно, что при формировании новых праздников украинские политики всячески скрывают некоторые исторические факты. Например, Тарас Шевченко свою прозу писал на русском языке. Когда Зеленский будет учреждать праздник украинских женщин на день рождения Леси Украинки он нисколько не упомянет о том, что Леся Украинка вообще то участвовала в социалистическом движении и в свое время переводила манифест компартии. Но на эти факты при формировании новых праздников никто упор делать не будет. Потому что для типичного украинского националиста они не важны», — подытожил он.
Напомним, что недавно американский музей искусств Метрополитен признал Архипа Куинджи украинским художником.