Воплощение давней мечты: зачем Киев хочет отменить общие с Россией прадники

Процесс отрицания собственной истории полным ходом идет на Украине. Пользуясь моментом, Зеленский воплощает самые радикальные идеи, о которых его предшественники могли только мечтать. Отмена общих с Россией праздников полностью укладывается в эту картину. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ФАН политолог Иван Мезюхо.