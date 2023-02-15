Максимальный спад ВВП среди стран ЕС за четвертый квартал 2022 года произошел в Польше

При этом, по сравнению с первым кварталом 2021 года, экономика Польши увеличилась на 0,3%. Положительная динамика тогда была обусловлена окончанием так называемых «сезонных» факторов. Однако и эти показатели не дотягивают до соседних с Польшей стран, включая Венгрию и Чехию, отмечается в материале.