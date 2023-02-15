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Максимальный спад ВВП среди стран ЕС за четвертый квартал 2022 года произошел в Польше

Экономика
Максимальный спад ВВП среди стран ЕС за четвертый квартал 2022 года произошел в Польше

Объем польского ВВП по результатам четвертого квартала 2022 года упал на 2,4% относительно показателя за третий квартал того же года. Такие данные приведены в публикации Rzeczpospolita.

Издание указало, что ни одна из стран Европейского союза, по которым имеются статистические данные, не столкнулась за отчетный период с таким падением экономики.

При этом, по сравнению с первым кварталом 2021 года, экономика Польши увеличилась на 0,3%. Положительная динамика тогда была обусловлена окончанием так называемых «сезонных» факторов. Однако и эти показатели не дотягивают до соседних с Польшей стран, включая Венгрию и Чехию, отмечается в материале.

Соцопросы фиксируют среди европейцев рост тревожности и усталости от ситуации вокруг Украины. Политолог Кирилл Яшин считает, что это способно привести к массовым протестам в странах ЕС, сообщает «ФедералПресс».
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