Политолог Ищенко заметил, что Запад не продумал план на случай капитуляции Зеленского

Коллективный Запад не разработал план на случай, если президент Украины Владимир Зеленский решится на капитуляцию. На это обратил внимание политолог Ростислав Ищенко.
В беседе с «Украиной.ру» он исключил возможность того, что западные лидеры могут пойти на мир с российской стороной. Одновременно с этим они не в силах в полной мере участвовать в боевых действиях на украинской территории.
По мнению Ищенко, выходом из сложившейся ситуации станет продолжение борьбы, в результате которой официальный Киев будет уничтожен. Страна перестанет быть полноценным политическим субъектом, что даст Западу возможность сформировать новый план, направленный против РФ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины. По его мнению, западные государства дошли до точки невозврата касательно превращения страны в антироссийский плацдарм.