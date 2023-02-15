Боррель заявил о необходимости ограничений для российских СМИ в новом пакете санкций

Боррель сообщил, что такие меры обязательны. Он пообещал начать процесс наложения ограничений на российские СМИ с новым пакетом санкций. По его словам, эти меры должны коснуться порталов, которые «загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами». Однако никакой конкретики он не дал и какого-либо примера потенциально санкционного российского СМИ не озвучил.