Боррель заявил о необходимости ограничений для российских СМИ в новом пакете санкций

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости введения новых санкций против российских СМИ и их журналистов.
Боррель сообщил, что такие меры обязательны. Он пообещал начать процесс наложения ограничений на российские СМИ с новым пакетом санкций. По его словам, эти меры должны коснуться порталов, которые «загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами». Однако никакой конкретики он не дал и какого-либо примера потенциально санкционного российского СМИ не озвучил.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций затронет поставки технологий и их составляющих в Россию и страны, которые сотрудничают с Россией, например Иран. Сообщается, что это делается для того, чтобы Россия не смогла получить технологии с какой-либо другой стороны.