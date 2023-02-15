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Боррель заявил о необходимости ограничений для российских СМИ в новом пакете санкций

Политика
Боррель заявил о необходимости ограничений для российских СМИ в новом пакете санкций

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости введения новых санкций против российских СМИ и их журналистов.

Боррель сообщил, что такие меры обязательны. Он пообещал начать процесс наложения ограничений на российские СМИ с новым пакетом санкций. По его словам, эти меры должны коснуться порталов, которые «загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами». Однако никакой конкретики он не дал и какого-либо примера потенциально санкционного российского СМИ не озвучил.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций затронет поставки технологий и их составляющих в Россию и страны, которые сотрудничают с Россией, например Иран. Сообщается, что это делается для того, чтобы Россия не смогла получить технологии с какой-либо другой стороны.
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