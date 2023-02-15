«Продолжает обыгрывать роль попугая»: политолог Карасев оценил слова Остина, что НАТО не втянется в конфликт с РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, однако, будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
«Мы не будем втянуты… но никогда не откажемся от выполнения приоритетной задачи НАТО, которая заключается в том, чтобы защищать граждан этого великого Альянса на их территории. Мы настроены поддерживать отважных защитников Украины столько, сколько потребуется», – сообщил Остин.
Непосредственное боевое столкновение России и стран Североатлантического альянса может стать началом настоящей мировой катастрофы, что будет являться «заслугой» Вашингтона. Такое мнение выразил политолог Владимир Карасев во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Шеф Пентагона продолжает обыгрывать роль попугая. Он прекрасно понимает, что НАТО уже участвует в конфликте с Россией на стороне с Украиной. И возможное прямое боестолкновение НАТО и армии России, грозящее поставить мир на грань уничтожения будет исключительно на совести Вашингтона», – сообщил Владимир Карасев.
При этом, по мнению собеседника ФАН, уничтожение Украины как государства, является частью планов стран Североатлантического альянса с целью создать беспорядок на территории Евросоюза.
«Что касается Украины. Никто в России не сомневается в том, что НАТО будет поддерживать Украину до последнего украинца. Уничтожение Украины прекрасно вписывается в планы Вашингтона по установлению хаоса в Европе», – заметил Карасев.
Ранее CNN сообщал, что глава Пентагона опроверг информацию о стягивании авиации ВКС РФ к границам Украины.