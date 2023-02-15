«Продолжает обыгрывать роль попугая»: политолог Карасев оценил слова Остина, что НАТО не втянется в конфликт с РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт с Россией, однако, будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.