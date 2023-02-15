Костомарову поможет трансформация сознания

Психолог и кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала Общественной службе новостей о способах для фигуриста Романа Костомарова психологической борьбы с трудными для него испытаниями.
Сулим предлагает переосмысление жизни через создание новых ценностей и смыслов. Она подчеркнула необходимость принятия сложившихся обстоятельств. Это позволит отыскать причину того, что произошло, а искать ее порой приходиться годами.
Психолог отметила, что Костомарова ждет серьезная внутренняя духовная и психологическая трансформация. Сейчас ему необходимо задаться вопросами «зачем?», «почему?», «куда дальше?». Сулим рекомендовала близким фигуриста находиться рядом с ним чаще. Принятие ситуации является важным аспектом, но не менее важно, чтобы близкие люди были рядом.