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Костомарову поможет трансформация сознания

Общество
Костомарову поможет трансформация сознания

Психолог и кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала Общественной службе новостей о способах для фигуриста Романа Костомарова психологической борьбы с трудными для него испытаниями.

Сулим предлагает переосмысление жизни через создание новых ценностей и смыслов. Она подчеркнула необходимость принятия сложившихся обстоятельств. Это позволит отыскать причину того, что произошло, а искать ее порой приходиться годами.

Психолог отметила, что Костомарова ждет серьезная внутренняя духовная и психологическая трансформация. Сейчас ему необходимо задаться вопросами «зачем?», «почему?», «куда дальше?». Сулим рекомендовала близким фигуриста находиться рядом с ним чаще. Принятие ситуации является важным аспектом, но не менее важно, чтобы близкие люди были рядом.
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