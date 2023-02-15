Российский хакер Вакулин рассказал, как обезопасить аккаунт в Telegram от взлома

По словам эксперта, многие люди не до конца понимают разницу между терминами «безопасность» и «аккаунт». Как он отметил, разработчики Telegram гарантируют шифрование секретных чатов. Однако того же нельзя сказать о личных данных пользователей, указано в материале издания tsn24.ru.