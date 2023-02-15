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Российский хакер Вакулин рассказал, как обезопасить аккаунт в Telegram от взлома

Общество
Российский хакер Вакулин рассказал, как обезопасить аккаунт в Telegram от взлома

Пользователи различных мессенджеров, включая Telegram, сильно недооценивают их уязвимость перед хакерскими атаками. О том, насколько легко взломать данный ресурс, рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По словам эксперта, многие люди не до конца понимают разницу между терминами «безопасность» и «аккаунт». Как он отметил, разработчики Telegram гарантируют шифрование секретных чатов. Однако того же нельзя сказать о личных данных пользователей, указано в материале издания tsn24.ru.

«Если говорить об аккаунтах, то любым аккаунтом можно завладеть, зная некую информацию, при помощи которой система сможет идентифицировать пользователя», — подчеркнул Вакулин.

При этом он добавил, что мошенники чаще всего пользуются фишинговыми веб-сайтами для получения доступа к чужому аккаунту. Человек сам предоставляет злоумышленнику личную информацию, идя на поводу у пугающих сообщений.

«Если ваш аккаунт взломали, необходимо зайти: настройки > конфиденциальность > показать все сеансы. Чтобы ограничить человеку доступ к своему аккаунту, "левые" сеансы необходимо завершить», — указал хакер.

В конце Сергей Вакулин посоветовал активировать двухэтапную аутентификацию, чтобы избежать попадания личных аккаунтов в руки злоумышленников.

Ранее о слабой системе безопасности в Telegram заявил руководитель другого мессенджера — WhatsApp — Уилл Кэткарт. По его мнению, конкурент не является надежной платформой из-за отсутствия сквозного шифрования.
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