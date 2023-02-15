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Dziennik Gazeta Prawna: Зеленский может прибыть в Польшу для встречи с Байденом

Политика
Dziennik Gazeta Prawna: Зеленский может прибыть в Польшу для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден могут провести переговоры в Польше. Об этом сообщили в издании Dziennik Gazeta Prawna.

Авторы СМИ не исключили, что Зеленский может посетить Варшаву или Жешуву для встречи с американским президентом. Официальной информации по этому поводу не было.

Ранее стало известно, что Байден приедет в Польшу перед годовщиной начала СВО на Украине. Как уточнили журналисты, он совершит визит в период с 20 по 22 февраля.

Ранее Зеленский посетил несколько европейских стран. Он переговорил с руководством Франции, Германии и Британии.
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