Dziennik Gazeta Prawna: Зеленский может прибыть в Польшу для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден могут провести переговоры в Польше. Об этом сообщили в издании Dziennik Gazeta Prawna.
Авторы СМИ не исключили, что Зеленский может посетить Варшаву или Жешуву для встречи с американским президентом. Официальной информации по этому поводу не было.
Ранее стало известно, что Байден приедет в Польшу перед годовщиной начала СВО на Украине. Как уточнили журналисты, он совершит визит в период с 20 по 22 февраля.
Ранее Зеленский посетил несколько европейских стран. Он переговорил с руководством Франции, Германии и Британии.