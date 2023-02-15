Австрия по итогам декабря нарастила долю российского газа в импорте до 71%

Доля российского газа в импорте Австрии за декабрь прошлого года выросла до 71% с 41% в ноябре, сообщается на сайте национального министерства страны по вопросам охраны климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий.
Представители ведомства опубликовали новый отчет, где в инфографике указали, что большая часть поставляемого в государство голубого топлива была куплена у России. Остальные 29% были приобретены из «других источников». В октябре прошлого года это соотношение было, 77% и 23% соответственно. А в феврале — 79% и 21%.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и министры его правительства в конце 2022 года многократно заявляли, что поставки российского энергоресурса в республику были снижены до «примерно 20%». Но данные национального регулятора E-Control продемонстрировали реальные показатели в вышеуказанном вопросе.