Вице-премьер России Белоусов констатировал падение товарооборота с Евросоюзом

Объемы торговли России с Евросоюзом в период с апреля по декабрь 2022 года упали на треть. Но в то же время товарооборот страны в южном направлении увеличился в два раза, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Политик во время выступления на итоговом заседании правления РЖД за прошлый год уточнил, что за вышеуказанное время Россия смогла улучшить взаимодействие с Турцией, Египтом, а также с государствами, расположенными в Персидском заливе. Кроме того, Москва на 17% увеличила товарооборот со странами Юго-Восточной Азии и Китаем. Но вместе тем, физические объемы торговли РФ с ЕС упали на треть, передает агентство «Прайм».
Ранее стало известно, что за первое полугодие 2022 года экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31%, до 28,4 млрд евро. А импорт вырос на 83%, до 121,7 млрд евро.