Вице-премьер России Белоусов констатировал падение товарооборота с Евросоюзом

Политик во время выступления на итоговом заседании правления РЖД за прошлый год уточнил, что за вышеуказанное время Россия смогла улучшить взаимодействие с Турцией, Египтом, а также с государствами, расположенными в Персидском заливе. Кроме того, Москва на 17% увеличила товарооборот со странами Юго-Восточной Азии и Китаем. Но вместе тем, физические объемы торговли РФ с ЕС упали на треть, передает агентство «Прайм».