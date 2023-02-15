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В Петербурге задержали лжеритуальщиков за обман клиентов на 300 тыс. рублей

Происшествия
В Петербурге задержали лжеритуальщиков за обман клиентов на 300 тыс. рублей

Правоохранители задержали в Петербурге четырех человек, подозреваемых в мошенничестве на рынке ритуальных услуг. Возбуждено уголовное дело, сообщает начальник управления общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2020 года злоумышленники, действуя от имени местного предпринимателя, вводили клиентов в заблуждение. Они предлагали услуги по захоронению покойных, при этом не имея соответствующих разрешительных документов.

Аферисты требовали завышенную плату. Фактические работы же осуществляла действующая организация, к которой они обращались. На горе местных жителей преступникам удалось нажить более 300 тысяч рублей. Расследование продолжается.
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