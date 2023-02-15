Израильская нефть выйдет на мировой рынок под маркой Karish

Еврейское государство вошло в список государств — экспортеров черного золота.
Израильская компания Energean отчиталась об отправке первой партии сырой нефти на мировой рынок. Добыча углеводородов налажена в Восточном Средиземноморье на месторождении Кариш.
«Мы счастливы и гордимся тем, что Energean способствовала вступлению Израиля в клуб международных экспортеров нефти. Это еще одна веха для нас, способствующая росту компании как значительного игрока на местном и региональных рынках», — прокомментировал это событие генеральный директор организации.
Несмотря на то, что Кариш является в первую очередь газовым месторождением, обеспечивающим весь Израиль голубым топливом, оно также содержит в себе «легкую», малосернистую нефть, пользующуюся высоким спросом. Планируется поставлять ее на мировой рынок под маркой Karish.
С 2020 года Израиль и Ливан оспаривали права друг друга на добычу ресурсов в этом бассейне, однако в октябре 2022 года было заключено компромиссное соглашение о разделе месторождения между двумя странами. Оба государства заявили об удовлетворении собственных интересов.