Израильская нефть выйдет на мировой рынок под маркой Karish

С 2020 года Израиль и Ливан оспаривали права друг друга на добычу ресурсов в этом бассейне, однако в октябре 2022 года было заключено компромиссное соглашение о разделе месторождения между двумя странами. Оба государства заявили об удовлетворении собственных интересов.