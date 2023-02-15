В новых регионах России одобрили закон об особенностях пенсионного обеспечения

Совет Федерации одобрил закон об особенностях назначения пенсий в новых регионах, а также рассказал об этапах перехода на общероссийский пенсионный возраст.
В этом документе сказано, что с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение для иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства, осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Как сообщает РИА Новости, граждане ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии.
В сопроводительных материалах документа говорится, что стаж и зарплата, действующие на территории Украины, будут подтверждаться документами от работодателя или муниципальными органами.
Доплаты будут устанавливаться в том случае, если при перерасчете пенсий ее размер не будет достигать своего полного размера после осуществления перерасчета пенсий по законодательству РФ.
Депутат от «Единой России» Светлана Бессараб пояснила, что в новых регионах России переходный период будет происходить в рамках Российского законодательства и будет продлен до 2032 года.