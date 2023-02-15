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Шоу «Импровизация» вернется в эфир на канале СТС

Шоу-бизнес
Шоу «Импровизация» вернется в эфир на канале СТС

Юмористическое шоу «Импровизация» вернется на телеэкраны. Проект будет выходить не на ТНТ, как раньше, а на канале СТС.

О скором возвращении «Импровизации» в эфир проговорился рэпер Егор Крид во время стрима. Певец не исключил, что это закрытая информация, и ему, возможно, нельзя было сообщать такую новость. Однако артист тут же еще раз сделал акцент на этих сведениях.

««Импровизацию» выкупил СТС, и теперь шоу «Импровизация» будет, но только на СТС», — заявил Крид.

Напомним, комики из «Импровизации» объявили о закрытии шоу в декабре прошлого года. По их словам, об этом было известно с сентября, но сказать раньше они не могли. Звезды проекта пояснили, что руководство ТНТ решило закрыть передачу в связи с изменением стратегии телеканала.
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