Шоу «Импровизация» вернется в эфир на канале СТС

О скором возвращении «Импровизации» в эфир проговорился рэпер Егор Крид во время стрима. Певец не исключил, что это закрытая информация, и ему, возможно, нельзя было сообщать такую новость. Однако артист тут же еще раз сделал акцент на этих сведениях.