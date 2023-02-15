Мэрия Иваново предоставила помещение для студии «Арт-Позитив»

Мэр Иваново Владимир Шарыпов объяснил цель реализации проекта по обустройству студии для юных скульпторов в бывшей гостинице на улице Шестернина.
По словам Шарыпова, чтобы раскрыть творческий потенциал местных ребят, требовалось найти помещение площадью порядка 400 квадратных метров. Был выбран вариант с бывшей гостиницей, там на одном из этажей и разместилась студия «Арт-Позитив». Но для этого еще надо было воплотить в жизнь проект реконструкции помещений, который выполнил архитектор Александр Панкратов, сообщает «Власть. ИО».
По словам Панкратова, планировка в итоге получилась удобная, так как можно использовать в качестве классов и мастерских около 30 отдельных комнат. К тому же есть помещение под галерею для проведения выставок произведений юных скульпторов. С помощью спонсоров, заменить окна, батареи, электропроводку, систему канализации, провести косметический ремонт и закупить мебель.