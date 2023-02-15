Мэрия Иваново предоставила помещение для студии «Арт-Позитив»

По словам Шарыпова, чтобы раскрыть творческий потенциал местных ребят, требовалось найти помещение площадью порядка 400 квадратных метров. Был выбран вариант с бывшей гостиницей, там на одном из этажей и разместилась студия «Арт-Позитив». Но для этого еще надо было воплотить в жизнь проект реконструкции помещений, который выполнил архитектор Александр Панкратов, сообщает «Власть. ИО».