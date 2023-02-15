36-летнего мужчину осудили за изнасилование 13-летней девочки

В Краснодарском крае мужчину приговорили к 17 годам заключения за изнасилование несовершеннолетней девочки. Сообщается, что обвиняемый был знаком с ее матерью и воспользовался этим.
36-летний мужчина был приговорен к 17 годам колонии за изнасилование 13-летней девочки. Его осудили по статьям 131 и 135 ч.2 УК РФ – «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Изнасилование» соответственно. Во время заседания суда виновный свою вину не признал.
Следственный комитет России сообщает, что первые инциденты случились в октябре 2020 года. Мужчина познакомился с девочкой будучи приятелем ее матери. С того момента он совершал над девочкой действия сексуального характера. В январе 2021 года мужчина изнасиловал ее. Под угрозами убийства он заставлял девочку молчать. Пострадавшая боялась рассказать о произошедшем на протяжении девяти месяцев.