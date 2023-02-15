36-летнего мужчину осудили за изнасилование 13-летней девочки

Следственный комитет России сообщает, что первые инциденты случились в октябре 2020 года. Мужчина познакомился с девочкой будучи приятелем ее матери. С того момента он совершал над девочкой действия сексуального характера. В январе 2021 года мужчина изнасиловал ее. Под угрозами убийства он заставлял девочку молчать. Пострадавшая боялась рассказать о произошедшем на протяжении девяти месяцев.