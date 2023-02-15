Лепнина рухнула на легковушку в Адмиралтейском районе Петербурга

Неожиданное падение лепнины со здания на Старо-Петергофском проспекте в Санкт-Петербурге привело к нежелательным последствиям для припаркованного автомобиля.
Петербуржец припарковал свою Skoda у дома по адресу Старо-Петергофский проспект 42. Именно в этот момент старая лепнина свалилась с фасада и угодила прямо на машину. В результате авто лишилось заднего стекла.
Примечательно, что опасную территорию только после этого решили огородить красно-белой лентой. Последнюю коммунальщики зацепили прямо за пострадавшую машину, чтобы горожане не ходили вдоль дома.
Безразличие администрации губернатора Александра Беглова к памятникам архитектуры уже неоднократно приводило к инцидентам и трагедиям. Лепнины, балконы и другие части фасадов не раз падали прямо на тротуары.