НАТО увеличит поставки оружия в Грузию и Молдавию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на сегодняшнем заседании в Брюсселе было принято решение нарастить поставки оружия в Грузию и Молдавию.
Чиновник сообщил, что эти страны находятся в опасности и НАТО готово оказать им помощь. Помимо военных поставок, генсек пообещал оказать помощь в развитии кибербезопасности стран и систем связи. Помимо Молдовы и Грузии планируется начать поставки в Боснию и Герцеговину.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовится совершить переворот в стране при поддержке Сербии и Черногории. В Сербии обвинения Санду назвали провокацией.
На фоне милитаризации республики и наращивании агрессивной риторики молдавские силовики начали подавать заявления на увольнение.