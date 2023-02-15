НАТО увеличит поставки оружия в Грузию и Молдавию

Чиновник сообщил, что эти страны находятся в опасности и НАТО готово оказать им помощь. Помимо военных поставок, генсек пообещал оказать помощь в развитии кибербезопасности стран и систем связи. Помимо Молдовы и Грузии планируется начать поставки в Боснию и Герцеговину.