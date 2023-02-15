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Резников намерен остаться министром обороны Украины по личной просьбе Зеленского

Армия
Резников намерен остаться министром обороны Украины по личной просьбе Зеленского

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников не намерен покидать свой пост и заявил, что президент Владимир Зеленский попросил его оставаться в ведомстве и дальше.

В среду, 15 февраля, политик дал интервью агентству Reuters и заявил, что по решению президента останется на своем посту.

«Да, это было решение моего президента», — подтвердил министр.

Резников также выразил уверенность в том, что уже скоро НАТО предоставит Украине истребительную авиацию.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Резникова сместят с поста министра обороны из-за череды коррупционных скандалов в его ведомстве.
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