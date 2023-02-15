Резников намерен остаться министром обороны Украины по личной просьбе Зеленского

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников не намерен покидать свой пост и заявил, что президент Владимир Зеленский попросил его оставаться в ведомстве и дальше.
В среду, 15 февраля, политик дал интервью агентству Reuters и заявил, что по решению президента останется на своем посту.
«Да, это было решение моего президента», — подтвердил министр.
Резников также выразил уверенность в том, что уже скоро НАТО предоставит Украине истребительную авиацию.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Резникова сместят с поста министра обороны из-за череды коррупционных скандалов в его ведомстве.