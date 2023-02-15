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Журналист Херш уличил американские СМИ в замалчивании расследования по «СП»

Политика
Журналист Херш уличил американские СМИ в замалчивании расследования по «СП»

Ведущие американские СМИ проигнорировали расследование о взрывах на «Северных потоках». Об этом заявил автор материала Сеймур Херш.

Журналист в своем блоге отметил, что газета The New York Times публиковала его расследования на первую полосу, когда он работал с 1972 по 1979-й годы. Издание The Washington Post вообще подготовило длинный репортаж о деятельности Херша.

«Ни одна из них не написала ни слова сейчас об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом», – возмутился журналист.

Херш добавил, что сталкивался ранее с подобным поведением. По его словам, некоторые издания отказывались публиковать его расследования. Однако позже материал все же появился в ведущих СМИ.
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