Журналист Херш уличил американские СМИ в замалчивании расследования по «СП»

Ведущие американские СМИ проигнорировали расследование о взрывах на «Северных потоках». Об этом заявил автор материала Сеймур Херш.
Журналист в своем блоге отметил, что газета The New York Times публиковала его расследования на первую полосу, когда он работал с 1972 по 1979-й годы. Издание The Washington Post вообще подготовило длинный репортаж о деятельности Херша.
«Ни одна из них не написала ни слова сейчас об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом», – возмутился журналист.
Херш добавил, что сталкивался ранее с подобным поведением. По его словам, некоторые издания отказывались публиковать его расследования. Однако позже материал все же появился в ведущих СМИ.