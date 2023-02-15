США оказывают давление на Сербию

Госсекретарь добавил, что в Америке поддерживают стремление Сербского государства стать частью единого европейского пространства и готовы помогать ей в этом направлении. Он упомянул, что республике необходимо нормализовать отношения с Косово, найти компромиссное решение. Блинкен отметил важность урегулирования косовского вопроса для стабильности всего Западнобалканского региона.