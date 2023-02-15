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США оказывают давление на Сербию

Политика
США оказывают давление на Сербию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к Сербии с просьбой поддержать украинскую сторону.

Он заявил, что США «приветствуют сигналы» поддержки Сербией Украины в Организации Объединенных Наций. Он призвал к объединению стран для поддержки украинской политики.

Госсекретарь добавил, что в Америке поддерживают стремление Сербского государства стать частью единого европейского пространства и готовы помогать ей в этом направлении. Он упомянул, что республике необходимо нормализовать отношения с Косово, найти компромиссное решение. Блинкен отметил важность урегулирования косовского вопроса для стабильности всего Западнобалканского региона.
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