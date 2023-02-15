Дефицит препаратов для повышения потенции в России не ожидается

Особой популярностью указанные препараты пользуются в Санкт-Петербурге. По данным Росстата и «Честного знака», на 1000 взрослых мужчин в Северной столице пришлось 218 упаковок медикаментов. Краснодарский и Камчатский край, а также Московская область разделили второе место (210 упаковок). Третье место с 205 упаковками на тысячу мужчин заняла Москва. В первой пятерке также оказались Тюменская и Новосибирская области.