Дефицит препаратов для повышения потенции в России не ожидается

Дефицит препаратов для повышения потенции, в которых содержится силденафил, на российском рынке не ожидается. Об этом свидетельствуют данные системы маркировки товаров «Честный знак».
Ранее стало известно, что американская корпорация «Виатрис» приостановила экспорт «Виагры» на территорию России. Однако к текущему моменту в стране были сформированы достаточные запасы препаратов с действующим веществом силденафил.
Как стало известно, при условии сохранения текущего спроса имеющихся объемов медикаментов хватит на следующие восемь месяцев. При этом эксперты «Честного знака» уверены, что за это время могут увеличиться поставки аналогов.
Министерство промышленности и торговли РФ, в свою очередь, поддержало инициативу о разработке отечественного препарата для стимуляции потенции. В рамках проекта будут проведены и клинические исследования.
Согласно статистике, в 2022 году в России было продано 9,4 миллиона упаковок лекарств для повышения сексуальной активности. Их общая стоимость составила 7,3 миллиарда рублей.
Особой популярностью указанные препараты пользуются в Санкт-Петербурге. По данным Росстата и «Честного знака», на 1000 взрослых мужчин в Северной столице пришлось 218 упаковок медикаментов. Краснодарский и Камчатский край, а также Московская область разделили второе место (210 упаковок). Третье место с 205 упаковками на тысячу мужчин заняла Москва. В первой пятерке также оказались Тюменская и Новосибирская области.
Российские власти ввели маркировку лекарств на территории страны с 1 июля 2020 года. Обязательной маркировке подвергся еще ряд товаров, включая молочную продукцию и обувь. Пиво и слабоалкогольные напитки начнут помечать с 1 апреля 2023 года. Сообщается, что сейчас идут аналогичные эксперименты с антисептиками и биологически активными добавками.
Ранее стало известно, какие потребление каких продуктов улучшает работу головного мозга. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, полезными свойствами обладают ческок и рыба.