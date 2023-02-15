Российские селекционеры просят ужесточить требования к иностранным поставщикам семян

Планируется установить ограничения на ввоз семян из ряда стран с 1 января по 31 декабря 2024 года. При этом мера не будет распространяться на товары, поступающие на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Напомним, в начале февраля стало известно, что Syngenta, Bayer и Nuseed приостановили прием заявок от покупателей на поставку семян подсолнечника в Россию. Сейчас на импортные семена приходится примерно 40% рынка.