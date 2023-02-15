Российские селекционеры просят ужесточить требования к иностранным поставщикам семян

Представитель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач предлагает обязать иностранных поставщиков семян соблюдать ряд требований, которые обезопасили бы российских сельхозпроизводителей от санкционного давления.
Министерство сельского хозяйства предложило ввести ограничения на ввоз семян сахарной свеклы, картофеля, пшеницы и других сельхозкультур из недружественных стран, потому что отечественные производители так и не переориентировались на российские семена.
Планируется установить ограничения на ввоз семян из ряда стран с 1 января по 31 декабря 2024 года. При этом мера не будет распространяться на товары, поступающие на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Напомним, в начале февраля стало известно, что Syngenta, Bayer и Nuseed приостановили прием заявок от покупателей на поставку семян подсолнечника в Россию. Сейчас на импортные семена приходится примерно 40% рынка.
Директор по работе с государственными организациями ГСА Агро (Германский семенной альянс) Валерий Аронов считает, что российские агрохолдинги продолжают закупать семена в странах ЕС, потому что там создают высококачественные сорта и гибриды сельхозрастений с гарантированной высокой урожайностью и полезными признаками.
«Отечественные сорта и гибриды по ряду культур, таких как сахарная свекла, картофель, рапс, кукуруза и подсолнечник, весьма слабы или не конкурентоспособны по сравнению с зарубежными аналогами», — заявил Валерий Аронов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Причинами отставания отечественных селекционеров от европейских эксперт считает хроническое недофинансирования отрасли, прежде всего, в области научных исследований и разработок. По его словам, финансирование научно-прикладных разработок только первой десятки мировых селекционных компаний составляет свыше полу миллиарда евро в год, а годовой бюджет российских селекционных программ не превышает 40 млн евро.
«Крупные международные компании, которые представлены и на российском рынке, тратят около 18-20% своей выручки на науку. Наши научно-исследовательские институты получают на их фоне слишком маленькие деньги», — пояснил Валерий Аронов.
Недофинансирование отрасли семеноводства, по его мнению, является причиной того, что в России не производится гибридов растений. Гибриды отличается от обычного сорта тем, что они дают большую урожайность и более устойчивы к болезням всяким. Именно этими соображениями руководствуются агрохолдинги, которые предпочитают закупать европейские семена, отметил Валерий Аронов.
«Сейчас Россия завозит 98% семян сахарной свеклы, около 60% посадочного материала картофеля и столько же семян рапса», — рассказал он.
Эксперт считает верным курс на развитие отечественного семеноводства, который взяло правительство РФ, но считает, что снижать закупки европейских семян нужно постепенно.
Представитель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач не во всем согласен с мнением коллеги. Он считает, что российские агрохолдинги предпочитают покупать европейский посадочный материал в силу привычки, сложившейся за 25 лет. По его словам, отечественные семена, например, кукурузы не хуже европейских, и производимые их объемы в РФ вполне могут удовлетворить потребности сельхозпроизводителей.
«Мы делали анализ, и оказалось, что малые предприятия, располагающие до три-семь тысяч гектар посевной площади, засевают от 60 до 80% нашими семенами. А вот в крупных агрохолдингах, особенно в таких областях как Курская, Воронежская и Тамбовская, их доля доходит до 98%», — отметил Игорь Лобач.
Эксперт не против того, чтобы иностранные поставщики семян присутствовали на российском рынке. По его мнению, это способствует обеспечению продовольственной безопасности РФ, но для иностранных семян не должна превышать 25%.
По мнению председателя совета НСА, иностранные компании, которые хотят работать на нашем рынке, должны выполнять ряд условий.
«Первое: в случае наступления негативной для нас ситуации и уход иностранных компании с территории России, мы должны иметь возможность легитимно выращивать те гибриды, которые у нас выращивают иностранные компании», — заявил Игорь Лобач.
Для этого, по его мнению, достаточно обязать иностранные компании создавать с российскими компаниями совместные предприятия, 51% в которых должны принадлежать россиянам. В таком случае все виды продукции, которые будут создаваться по совместной селекционной программе, можно будет выращивать при любых условиях, считает эксперт.
Второе условие: предоставление иностранными компаниями в аренду линии, которые задействованы в процессе генетической селекции.
«Конечно, мы будем должны заплатить иностранным компаниям, предоставившим в аренду эти линии, роялти. Это нормальный цивилизованный подход, и мы готовы это делать», — пояснил Игорь Лобач.
Третье условие: иностранный производитель должен предоставить российскому партнеру лицензию на право производства их селекции гибридов сроком не меньше чем на десять лет. Никакой опасности это иностранным партнерам не создаст, так они меняют в течение пяти лет свои гибриды, но российские производители оградятся от неприятных сюрпризов еврочиновников, отметил эксперт.
Последним условием председатель совета НСА назвал требование к иностранным компаниям передавать все свои негибриды в генетическую коллекцию РФ.
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