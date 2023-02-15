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Будапешт требует от Украины соблюдения прав национальных меньшинств

Политика
Будапешт требует от Украины соблюдения прав национальных меньшинств

Венгерская и Румынская республики просят Совет Европы оказать давление на Украину в связи с ущемлением прав нацменьшинств.

Венгрия и Румыния выдвинули инициативу в рамках Совета Европы об обращении в Венецианскую комиссию по вопросу положения национальных меньшинств в Украине. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о недопустимости страной ратификации членства Украины в Европейском союзе до того момента, пока не будет урегулирована проблема притеснения венгерского населения в Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о надежде с венгерской стороны, что Венецианская комиссия вынесет решение о положении национальных меньшинств на территории Украины и принудит страну к его исполнению. В первую очередь требования заключаются в улучшении возможностей для украинских венгров более широкого использования венгерского языка.
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