Будапешт требует от Украины соблюдения прав национальных меньшинств

Венгрия и Румыния выдвинули инициативу в рамках Совета Европы об обращении в Венецианскую комиссию по вопросу положения национальных меньшинств в Украине. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о недопустимости страной ратификации членства Украины в Европейском союзе до того момента, пока не будет урегулирована проблема притеснения венгерского населения в Закарпатье.