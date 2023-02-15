Сейсмолог Шебалин рассказал, возможны ли сильные землетрясения в Петербурге

В юго-восточной части Турции 6-го февраля прошли землетрясения магнитудой более 7. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в частности: Сирии, Ливане, Ираке, Кипре, Израиле, Грузии и Абхазии. Число афтершоков после землетрясения, в общей сложности, составило более двух тысяч. При этом в следствие природного явления пострадало свыше 40 тысяч человек.
На протяжении нескольких дней землетрясения фиксировались и на территории России: в Сочи, у берегов Камчатки и в некоторых городах Кузбасса. По мощности они уступали тем толчкам, которые были на территории Турции, однако, это вызвало беспокойство у местных жителей.
Жители Северной столицы начали активно обсуждать в социальных сетях возможность возникновения подземных толчков в их городе. Корреспондент ФАН пообщался с российским геофизиком, сейсмологом Петром Шебалиным, который рассказал, что Санкт-Петербург расположен в части материка, в наименьшей степени подверженной землетрясениям.
«Санкт-Петербург находится в сейсмически устойчивой зоне. Вероятность возникновения сильных землетрясений отсутствует полностью», – объяснил Шебалин.
Землетрясения считаются слабыми, если их магнитуда варьируется от 1 до 4. При 5-6 возможно, к примеру, раскачивание люстр в квартире или тонкие трещины в штукатурке. При землетрясениях магнитудой в 7 и выше возможно уже частичное или полное разрушение зданий, трещины в грунте, а также изменения рельефа местности. По мнению собеседника ФАН, возникновение сильных подземных толчков магнитудой более 6 маловероятно в Северной столице.
«Начиная с интенсивности, так скажем, в 6 быть не может. Это связано с тем, что Санкт-Петербург располагается в зоне, где землетрясения не происходят», – сообщил сейсмолог.
Ранее ФАН писал о пяти самых смертоносных землетрясений за всю историю человечества.