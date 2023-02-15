Сейсмолог Шебалин рассказал, возможны ли сильные землетрясения в Петербурге

Землетрясения считаются слабыми, если их магнитуда варьируется от 1 до 4. При 5-6 возможно, к примеру, раскачивание люстр в квартире или тонкие трещины в штукатурке. При землетрясениях магнитудой в 7 и выше возможно уже частичное или полное разрушение зданий, трещины в грунте, а также изменения рельефа местности. По мнению собеседника ФАН, возникновение сильных подземных толчков магнитудой более 6 маловероятно в Северной столице.