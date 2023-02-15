В Швеции заявили о слабом представлении ЕС реального влияния санкций на экономику России

Руководитель иностранного ведомства отметила, что блок допускает возможность того, что санкции все же имеют эффект на Москву. Но в то же время власти ЕС не могут назвать его. Свантессон также напомнила, согласно последним данным Международного валютного фонда, в 2022 году ВВП России не показал желаемого на Западе падения, а в текущем году он продемонстрирует рост.