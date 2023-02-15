В Швеции заявили о слабом представлении ЕС реального влияния санкций на экономику России

Представители Евросоюза не знают, как рестрикции повлияли на российскую экономику, заявила глава шведского минфина Элизабет Свантессон.
Руководитель иностранного ведомства отметила, что блок допускает возможность того, что санкции все же имеют эффект на Москву. Но в то же время власти ЕС не могут назвать его. Свантессон также напомнила, согласно последним данным Международного валютного фонда, в 2022 году ВВП России не показал желаемого на Западе падения, а в текущем году он продемонстрирует рост.
Страны Евросоюза, США и G7 ввели против РФ девять пакетов санкций. Но после этого они увидели рост цен не только на энергоносители, но и на еду, различные товары и услуги ЖКХ в ЕС. Власти России неоднократно заявляли, что Западу просто не хватает мужества признать свой провал в экономическом противостоянии с Москвой.