Составлен топ-5 лучших смартфонов по цене до 11 тысяч рублей

На четвертой строчке оказался Samsung Galaxy A04e с диагональю 6,5 дюйма и чипом Helio G35. Замыкает пятерку ударопрочный смартфон Blackview BV5200 Pro, оснащенный дисплеем на 6,1 дюйма и тем же чипом, что и другие модели из топа.