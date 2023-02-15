Составлен топ-5 лучших смартфонов по цене до 11 тысяч рублей

Названы лучшие смартфоны стоимостью до 150 долларов (11 тысяч рублей по курсу на 15 февраля). В рейтинг попали пять девайсов.
Возглавляет топ-5, составленный порталом Gizchina, Redmi 12C. Устройство оснастили чипом MediaTek Helio G85, экраном в 6,71 дюйма и камерой на 50 Мп. У этого смартфона 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Вторым идет Motorola Moto G31 с бюджетным чипом Helio G85. Диагональ экрана — 6,4 дюйма, основная камера на 50 Мп. У девайса есть ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп.
Третье место занимает OnePlus Nord N20 SE, который тоже создан на базе процессора Helio G35. Смартфон оснащен 2-мегапиксельным портретным датчиком и основной камерой на 50 Мп. Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ.
На четвертой строчке оказался Samsung Galaxy A04e с диагональю 6,5 дюйма и чипом Helio G35. Замыкает пятерку ударопрочный смартфон Blackview BV5200 Pro, оснащенный дисплеем на 6,1 дюйма и тем же чипом, что и другие модели из топа.