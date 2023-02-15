Защитники Ахеджаковой пошумели и забыли

Прежде всего, конечно, выступила Ксения Собчак. Хотя защищать права пожилых актеров на сцену могла бы у собственного супруга. В «Театре на малой Бронной» тоже есть актеры, перешагнувшие 80-летний рубеж – народные артисты Анна Антоненко-Луконина и Виктор Лакирев. Прекрасные актеры, театральной публике известны не менее Ахеджаковой. Согласно сайту театра – в текущем репертуаре у обоих два спектакля – «Ретро» и «Деревья умирают стоя». Но вот самих спектаклей в разделах «репертуар» и «афиша» – нет. То есть у обоих актеров такое же положение, как у Ахеджаковой, они в штате, но на сцену пока нет выходов. Только за них Собчак не заступается, за их счет цитируемости не добиться. А за счет скандальной Ахеджаковой — запросто.