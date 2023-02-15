Защитники Ахеджаковой пошумели и забыли

После сообщения о снятии нескольких спектаклей «Игра в джин» с Лией Ахеджаковой в театре «Современник», только ленивый не выступил в ее защиту. Впоследствии же выяснилось, что части защитников в общем-то безразлична судьба артистки Ахеджаковой, но зато прекрасный повод напомнить о себе, о своем существовании и «выступить в защиту». Большая часть занятых актеров вообще не обсуждали данную ситуацию, так как прекрасно понимают, что театр вправе сам решать судьбу спектаклей.
Прежде всего, конечно, выступила Ксения Собчак. Хотя защищать права пожилых актеров на сцену могла бы у собственного супруга. В «Театре на малой Бронной» тоже есть актеры, перешагнувшие 80-летний рубеж – народные артисты Анна Антоненко-Луконина и Виктор Лакирев. Прекрасные актеры, театральной публике известны не менее Ахеджаковой. Согласно сайту театра – в текущем репертуаре у обоих два спектакля – «Ретро» и «Деревья умирают стоя». Но вот самих спектаклей в разделах «репертуар» и «афиша» – нет. То есть у обоих актеров такое же положение, как у Ахеджаковой, они в штате, но на сцену пока нет выходов. Только за них Собчак не заступается, за их счет цитируемости не добиться. А за счет скандальной Ахеджаковой — запросто.
Чулпан Хаматова на данный момент числится в Новом рижском театре, где среди актрис она чуть ли не самая возрастная (и самая низкооплачиваемая). То есть там фактически отсутствуют актеры пенсионного возраста. Но почему-то латышских пожилых актеров она на защищает, их в России не знают (как и в самой Латвии) и напомнить о себе не удастся.
Еще одна защитница – Мария Миронова, ведущая актриса «Ленкома», на данный момент занята всего в одном спектакле театра «Шут Балакирев». Основное время у нее, видимо занимает тульская фабрика по производству зефира и кондитерских изделий, совладельцем которой она является, и благотворительный фонд. Может, поэтому напомнила о себе лишний раз, заодно и фонд пропиарила.
«В театрах Москвы и Северной столицы числятся актеры пожилого возраста. Некоторые из них — лицо театра. Такие как Фрейндлих и Басилашвили в БДТ. Билетов на их совместный спектакль в этом сезоне уже нет, хотя сама постановка будет показана несколько раз. Кстати, когда их спектакли переносят по каким-либо причинам, возврата билетов нет вообще. Зрители готовы ждать и месяц, и больше. Та же ситуация со Збруевым в «Ленкоме», на спектакли с его участием билеты взять нереально. На Ахеджакову билеты брали хорошо, но ажиотажа не было – свободно в кассе даже в день показа. И лицом «Современника» она никогда не была, там были Ефремов, Табаков, Волчек, потом Неелова, Яковлева, Гармаш и много других», — сообщает источник в Минкульте.
Ранее стал известен доход оставшейся без ролей в «Современнике» Лии Ахеджаковой.