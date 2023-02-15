МОК обратился с заявлением к бойкотирующим ОИ-2024 из-за России странам

В январе МОК выступил с заявлением, в котором призвал спортивные федерации рассмотреть возможность участия в ОИ-2024 россиян и белорусов, пишет RT. Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля 2024 года. Окончательное решение по вопросу участия в Играх российских и белорусских спортсменов будет принято позже.