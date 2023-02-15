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МОК обратился с заявлением к бойкотирующим ОИ-2024 из-за России странам

Спорт
МОК обратился с заявлением к бойкотирующим ОИ-2024 из-за России странам

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал призывы некоторых стран бойкотировать летние Игры в Париже из-за возможного допуска к ним россиян.

МОК решительно осудил страны Балтии и другие государства, выступающие против участия российских и белорусских спортсменов в парижской Олимпиаде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации на официальном сайте.

«Правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в том виде, какими мы их знаем», — отметили в комитете.

В январе МОК выступил с заявлением, в котором призвал спортивные федерации рассмотреть возможность участия в ОИ-2024 россиян и белорусов, пишет RT. Летняя Олимпиада стартует в Париже 26 июля 2024 года. Окончательное решение по вопросу участия в Играх российских и белорусских спортсменов будет принято позже.
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