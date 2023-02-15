Лавров: диверсии на «Северных потоках решили германский газовый вопрос

Диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» оказались решением германского газового вопроса для коллективного Запада. На это указал глава МИД России Сергей Лавров.
Выступая на «Правительственном часе» в Государственной думе, он дал понять, что подрывы газопроводов благотворно сказались на ФРГ. В частности, на экономике страны. Таким образом российский министр иностранных дел прокомментировал западную позицию по взрывам на «Северных потоках».
Ранее Лавров констатировал, что Запад не говорит РФ правды об инциденте с «СП». На этом фоне дипломат напомнил о лжи бывших представителей власти Германии и Франции касательно Минских соглашений.