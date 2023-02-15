Чехия собирается восстанавливать украинские танки

Чиновник отметил, что за последний год Чехия вошла в число главных поставщиков оружия для Украины. Также было заявлено, что Прага рассматривает вопрос о поставке 90 советских танков т-72. На сегодняшний день Чехия поставила 25 модернизированных танков сообщил Блажковец.