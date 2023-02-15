Чехия собирается восстанавливать украинские танки

Замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец сообщил, что страна планирует поставить на поток капитальный ремонт украинской техники.
Чиновник отметил, что за последний год Чехия вошла в число главных поставщиков оружия для Украины. Также было заявлено, что Прага рассматривает вопрос о поставке 90 советских танков т-72. На сегодняшний день Чехия поставила 25 модернизированных танков сообщил Блажковец.
Профинансировать передачу техники должны США. Кроме того, рассматривается вопрос о запуске производства комплексов ПВО для последующей передачи Украине. Работой над проектами поручили заняться государственному предприятию VOP CZ.
Ранее Чехия отказалась поставлять Киеву «Леопрады» сославшись на то, что они нужны Чехии для поддержания собственной безопасности.