Новые баллистические ракеты были замечены на параде армии КНДР

По информации западных СМИ, новые боеголовки достаточно велики, чтобы нанести удар практически по любой точке мира. На ракетных установках был изображен ранее неизвестный эмблема, которая может принадлежать новому подразделению. Также на мероприятии был замечен новый красно-золотой вымпел с черной ракетой, взлетающей в небо внутри круга.