Новые баллистические ракеты были замечены на параде армии КНДР

Сеул, 15 февраля. Армия Корейской Народно-Демократической Республики развернула новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) в соответствии с недавней реструктуризацией. На видеозаписи последнего парада Корейской народной армии (КНА) были замечены современные ракетные установки.
По информации западных СМИ, новые боеголовки достаточно велики, чтобы нанести удар практически по любой точке мира. На ракетных установках был изображен ранее неизвестный эмблема, которая может принадлежать новому подразделению. Также на мероприятии был замечен новый красно-золотой вымпел с черной ракетой, взлетающей в небо внутри круга.
На параде был замечен еще один стяг, на котором изображена массивная МБР «Хвасон-17», которая, по предположению экспертов, может достичь материковой части США.
Ранее государственные СМИ КНДР сообщили о реструктуризации КНА и изменении дизайна ее флагов, отметив, что эта реформа соответствует стремлению правительства страны к «созданию мощной армии».
«Многие подразделения служб и родов войск Народной армии были расширены и реорганизованы, на них были возложены основные оперативные боевые задачи, как того требует новая ситуация и обстановка, а стратегические и тактические задачи всех подразделений изменились», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и расширении ядерного арсенала для противодействия угрозам со стороны США. На собрании правящей Трудовой партии он подчеркнул необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты своего суверенитета и безопасности. Лидер КНДР пообещал в ответ разработать новую систему межконтинентальных баллистических ракет, «главной задачей которой будет являться возможность ядерного контрудара».