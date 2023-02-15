Ливия и Палестина договорились возобновить торговые обмены

Рамалла, 15 февраля. Президент Всеобщей федерации торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии Мухаммад ар-Раед договорился с министром экономики Палестины Халедом аль-Осайли о возобновлении взаимных торговых обменов.
Это произошло во время их встречи в Рамалле. Стороны договорились о создании совместных механизмов для стимулирования коммерческой деятельности и инвестиционных проектов.
В ходе переговоров ливийская делегация, представленная частным сектором, объявила также о намерении организовать на территории своего государства выставку под названием «Сделано в Палестине». Ар-Раед заявил о намерении предоставить все необходимые условия для импорта товаров из дружественной страны, включая освобождение от таможенных пошлин и облегчение визовых процедур.
Ранее Ливия и Палестина договорились создать совместный проект по привлечению профильных специалистов, которые смогут работать на территории североафриканского государства. В рамках данной программы планируется задействовать около 10 тыс. рабочих до конца 2024 года.