Ливия и Палестина договорились возобновить торговые обмены

В ходе переговоров ливийская делегация, представленная частным сектором, объявила также о намерении организовать на территории своего государства выставку под названием «Сделано в Палестине». Ар-Раед заявил о намерении предоставить все необходимые условия для импорта товаров из дружественной страны, включая освобождение от таможенных пошлин и облегчение визовых процедур.