Самарские правоохранители спасли ребенка от родителей-наркоманов

Пользователи разместили в интернете информацию, что в одной из квартир Промышленного района Самары образовался «наркопритон». При этом там живет 11-летняя девочка. Полицейские проверили сведения и забрали ребенка из неблагополучной семьи.
Как пишет сетевое издание «КП-Самара», по данным полиции, 45-летняя мать девочки ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и в настоящее время состоит на учете в наркодиспансере. А 36-летний сожитель матери имеет судимости за разбой и хранение запрещенных веществ.
Самарчанке грозит административная ответственность за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, которую теперь забрали из семьи. Специалисты ПДН пообщались с девочкой и оказали всю требуемую помощь.
В данный момент жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Ребенка поместили в один из реабилитационных центров Самары, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.