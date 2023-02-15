Самарские правоохранители спасли ребенка от родителей-наркоманов

Как пишет сетевое издание «КП-Самара», по данным полиции, 45-летняя мать девочки ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и в настоящее время состоит на учете в наркодиспансере. А 36-летний сожитель матери имеет судимости за разбой и хранение запрещенных веществ.