Под Тосно задержали наркоторговцев с 4 кг мефедрона

Стражи порядка досмотрели машину жителя Москвы. За водительским сиденьем лежали свертки с синтетическим наркотиком мефедрон общим весом четыре килограмма. Кроме того, граждане перевозили таблетки с запрещенными веществами, рации и несколько автомобильных номеров.