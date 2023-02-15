Под Тосно задержали наркоторговцев с 4 кг мефедрона

Правоохранители задержали двух мужчин в Тосненском районе. У них изъявили крупную партию наркотиков.
Стражи порядка досмотрели машину жителя Москвы. За водительским сиденьем лежали свертки с синтетическим наркотиком мефедрон общим весом четыре килограмма. Кроме того, граждане перевозили таблетки с запрещенными веществами, рации и несколько автомобильных номеров.
Оперативники считают, что мужчины были покупателями крупной партии наркотиков. Они планировали расфасовать отраву на мелкие дозы и бесконтактно продавать в Москве и области через тайники-закладки.