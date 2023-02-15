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Под Тосно задержали наркоторговцев с 4 кг мефедрона

Происшествия
Под Тосно задержали наркоторговцев с 4 кг мефедрона

Правоохранители задержали двух мужчин в Тосненском районе. У них изъявили крупную партию наркотиков.

Стражи порядка досмотрели машину жителя Москвы. За водительским сиденьем лежали свертки с синтетическим наркотиком мефедрон общим весом четыре килограмма. Кроме того, граждане перевозили таблетки с запрещенными веществами, рации и несколько автомобильных номеров.

Оперативники считают, что мужчины были покупателями крупной партии наркотиков. Они планировали расфасовать отраву на мелкие дозы и бесконтактно продавать в Москве и области через тайники-закладки.
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