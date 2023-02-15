Житель Ленобласти дважды выстрелил из сигнального пистолета в шумного соседа

Правоохранители задержали жителя Ленобласти, который обстрелял 33-летнего мужчину в ходе конфликта. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в доме на площади Дружбы в поселке Елизаветино. Там 48-летний фигурант поссорился с соседом из-за шума в квартире. Злоумышленник дважды открыл огонь из сигнального пистолета, целясь по оппоненту.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у пациента травматическое ранение правого бедра. Стрелка поместили в изолятор.