Глюкоза стала ведущей шоу «Бьюти Баттл», в котором будут испытывать стилистов

Певица Глюкоза будет вести новое шоу ТНТ «Бьюти Баттл». В проекте будут испытывать стилистов-парикмахеров, сообщила пресс-служба телеканала.
Участниками шоу станут 16 конкурсантов. Они будут демонстрировать умения в индивидуальных и командных соревнованиях. Стилистов разобьют на пары.
Парикмахеров ждут различные челленджи, например, создание образа в стиле кино или стилизация прически под животный окрас. Работе участников будут мешать, придумывая для них разные обстоятельства и трудности.
Одним из членов жюри проекта станет телеведущая и фешен-блогер Карина Нигай. Глюкоза возьмет на себя роль посредника между конкурсантами и судьями.
«Конечно, сделать прическу за них я не смогу, хоть и умею, но буду стараться поддерживать, ведь понимаю, что для каждого стилиста этот проект — огромный шанс изменить свою судьбу», — отметила певица.
Артистка добавила, что в шоке от испытаний, которые предстоят участникам. По словам знаменитости, она работала со многими мастерами, но ей будет интересно посмотреть, как лучшие стилисты справятся со стрессовыми ситуациями.
«Бьюти Баттл» стартует на ТНТ 25 февраля. Победитель шоу получит приз в 1 миллион рублей.