Украина обвинила Россию в намеренном истощении ПВО обманом

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат обвинил Россию в запуске искусственных помех для ПВО, которые направлены на то, чтобы последние отвлекались и не видели реальной угрозы.
Игнат заявил, что Россия выпускает воздушные шары с радиолокационными отражателями. По его словам это делается для того, чтобы украинская система ПВО срабатывала на них, тратила свой боекомплект и вместе с этим не видела реальной угрозы, которую представляют настоящие ракеты. Так он объяснил взрывы, которые зафиксировали очевидцы над киевской областью.
Ранее жители киевской области сообщали, что видели в небе следы ракет, а представители ВС Украины публично сообщили о шарах-обманках.