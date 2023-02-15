Украина обвинила Россию в намеренном истощении ПВО обманом

Игнат заявил, что Россия выпускает воздушные шары с радиолокационными отражателями. По его словам это делается для того, чтобы украинская система ПВО срабатывала на них, тратила свой боекомплект и вместе с этим не видела реальной угрозы, которую представляют настоящие ракеты. Так он объяснил взрывы, которые зафиксировали очевидцы над киевской областью.