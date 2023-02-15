Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украина обвинила Россию в намеренном истощении ПВО обманом

Политика
Украина обвинила Россию в намеренном истощении ПВО обманом

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат обвинил Россию в запуске искусственных помех для ПВО, которые направлены на то, чтобы последние отвлекались и не видели реальной угрозы.

Игнат заявил, что Россия выпускает воздушные шары с радиолокационными отражателями. По его словам это делается для того, чтобы украинская система ПВО срабатывала на них, тратила свой боекомплект и вместе с этим не видела реальной угрозы, которую представляют настоящие ракеты. Так он объяснил взрывы, которые зафиксировали очевидцы над киевской областью.

Ранее жители киевской области сообщали, что видели в небе следы ракет, а представители ВС Украины публично сообщили о шарах-обманках.
Украина россия пво ракеты юрий игнат
Военкоры ФАН
Лучшие в аду