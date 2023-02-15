Лавров анонсировал введение безвиза между Россией и 11 странами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о планах ввести безвизовый режим с 11 странами. Он сделал соответствующее заявление в ходе правительственного часа в Госдуме.
Глава МИД России добавил, что облегченный порядок оформления документов планируется установить еще с шестью государствами. По словам министра, в списке также находятся Индия и Индонезия.
Мексика в будущем может ввести безвизовый режим с Россией. В посольстве страны ранее сообщили, что Мехико консультируется по этому вопросу с коллегами из Москвы.