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Лавров анонсировал введение безвиза между Россией и 11 странами

Общество
Лавров анонсировал введение безвиза между Россией и 11 странами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о планах ввести безвизовый режим с 11 странами. Он сделал соответствующее заявление в ходе правительственного часа в Госдуме.

Глава МИД России добавил, что облегченный порядок оформления документов планируется установить еще с шестью государствами. По словам министра, в списке также находятся Индия и Индонезия.

Мексика в будущем может ввести безвизовый режим с Россией. В посольстве страны ранее сообщили, что Мехико консультируется по этому вопросу с коллегами из Москвы.
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