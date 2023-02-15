Продолжается суд над бывшим главой Котласа Андреем Бральником

В Котласе продолжается суд над бывшим главой города Андреем Бральником. Он обвиняется в 17 эпизодах получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размере.
Кроме того, Бральнику вменяют использование должностных полномочий вопреки интересам службы, сообщает городской портал «Коряжма-поиск». Суд над бывшим чиновником начался еще в марте прошлого года.
Как установили следователи, за время своей преступной деятельности Бральник обогатился на 18 миллионов рублей. Бывший мэр реализовывал различные коррупционные схемы при помощи местных бизнесменов. Как правило, аферы касались сделок с объектами недвижимости.
Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей. Далее в судебном заседании намечена речь адвоката. После этого суд вынесет окончательный приговор.